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      Український політолог у Москві похизувався відеоблогеру вартістю свого гардеробу: відео

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      Вадим Карасьов у Москві розповів російському блогеру про свій гардероб
      Вадим Карасьов у Москві розповів російському блогеру про свій гардероб / Кадр з відео

      Український політолог, який нерідко з'являвся на російських телеканалах як експерт з України, Вадим Карасьов став героєм російського відеоблогу. У сюжеті блогу мешканців Москви розпитують про вартість їхнього одягу.

      Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі "Дымоход".

      Так, на відеозаписі видно, як ведучий відеоблогу зупинив 63-річного Карасьова неподалік від ЦУМу в центрі Москви і детально розпитав про всі деталі гардеробу. Політолог був одягнений у екстравагантну куртку з принтом у червоні сердечка та перш за все зазначив, що купує свій одяг або у Москві, або у Європі.

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      Якщо підрахувати вартість одного комплекту одягу Карасьова, враховуючи суми з його слів, то без урахування подарунків, ціна образу політолога склала близько 1500 євро (майже 50 тисяч гривень).

      Про свій образ Карасьов розповів таке:

      Куртка: "Це Лондон, бренд Henderson . Вона коштує недорого – 600-700 євро".

      Футболка: "Це Armani, вона дуже давня. Гарна футболка, добре лежить на фігурі. Десь 30 євро".

      Прикраса на шиї: "Десь 400 євро".

      Окуляри: "Це, до речі, Yves Saint Laurent, коштують приблизно 200 євро".

      Джинси: "Це Kenzo, (купив) у їхньому фірмовому магазині у Парижі, не пам'ятаю як та вулиця називається, десь 100 євро".

      Кеди: "100 євро приблизно, це Prada".

      Сумка: "Друг подарував на день народження".

      Годинник: "Подарунок від олігарха". Автори відео зазначили, що це годинник відомої марки Ulysse Nardin.

      Зазначимо, що при цьому Карасьов не розповів ведучому про свою професію. Так, на питання, де треба працювати, щоб так одягатись, політолог відповів: "Любіть рок-музику та працюйте над собою".

      Дивіться відео з Вадимом Карасьовим, де він розповів про свій гардероб:

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Мода Гроші Москва
      Джерело: 24 Канал
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