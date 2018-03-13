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Одіозний нардеп Ківалов прийшов на роботу з годинником за 16 тисяч доларів: фото

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Ківалов засвітив у парламенті дорогий годинник
Ківалов засвітив у парламенті дорогий годинник / Колаж 24 Канал

У вівторок, 13 березня, екс-нардеп від "Партії регіонів", чинний член парламентської фракції "Опозиційний блок" Сергій Ківалов прийшов на засіданні Верховної Ради з наручним годинником вартістю 16 тисяч доларів.

Відповідне фото в залі парламенту зробив фотокореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

Так, на опублікованому знімку видно, що на руці Ківалова одягнений годинник швейцарського бренду Blancpain з колекції Leman. За інформацією інтернет-магазинів, роздрібна ціна цього аксесуара становить 16 тисяч 200 доларів.

Читайте також: Нардеп засвітив у Раді годинник за 10 тисяч доларів: фото

Ківалов з дорогим годинником на руці
Ківалов носить годинник за 16 тисяч доларів

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Сергій Ківалов Опозиційний блок Доходи політиків
Джерело: 24 Канал
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