Украинский политолог в Москве похвастался видеоблогеру стоимостью своего гардероба: видео

Украинский политолог, который нередко появлялся на российских телеканалах в качестве эксперта по Украине, Вадим Карасев стал героем российского видеоблога. В сюжете блога жителей Москвы расспрашивают о стоимости их одежды.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале "Дымоход".

Так, на видеозаписи видно, как ведущий видеоблога остановил 63-летнего Карасева неподалеку от ЦУМа в центре Москвы и подробно расспросил о всех деталях гардероба. Политолог был одет в экстравагантную куртку с принтом в красные сердечки и прежде всего отметил, что покупает свою одежду или в Москве, или в Европе.

Читайте также: Одиозный нардеп Кивалов пришел на работу с часами за 16 тысяч долларов: фото

Если подсчитать стоимость одного комплекта одежды Карасева, учитывая суммы по его словам, то без учета подарков, цена образа политолога составила около 1500 евро (почти 50 тысяч гривен).

О своем образе Карасев рассказал следующее:

Куртка: "Это Лондон, бренд Henderson. Она стоит недорого – 600-700 евро".

Футболка: "Это Armani, она очень древняя. Хорошая футболка, хорошо лежит на фигуре. Где-то 30 евро".

Украшение на шее: "Где-то 400 евро".

Очки: "Это, кстати, Yves Saint Laurent, стоят примерно 200 евро".

Джинсы: "Это Kenzo, (купил) в их фирменном магазине в Париже, не помню как и улица называется, где-то 100 евро".

Кеды: "100 евро примерно, это Prada".

Сумка: "Друг подарил на день рождения".

Часы: "Подарок от олигарха". Авторы видео отметили, что это часы известной марки Ulysse Nardin.

Отметим, что при этом Карасев не рассказал ведущему о своей профессии. Так, на вопрос, где надо работать, чтобы так одеваться, политолог ответил: "Любите рок-музыку и работайте над собой".

Смотрите видео с Вадимом Карасевым, где он рассказал о своем гардеробе: