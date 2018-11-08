Жена Луценко пришла на работу в дорогущей обуви: фото

Народный депутат Украины, представитель президента в Верховной Раде и жена генпрокурора Ирина Луценко пришла в парламент в дорогих красных сапогах.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.

Она опубликовала фото из кулуаров парламента, на которых зафиксирована Ирина Луценко и ее обувь. Журналистка отметила, что политик пришла на работу в красных сапогах известного бренда Yves Saint Laurent.

Смотрите также: Украинский политолог в Москве похвастался видеоблоггеру стоимостью своего гардероба: видео

Эти сапоги из коллекции прошлого года, и в Украине такие можно купить за 1399 евро.

Автор статьи отметила, что ранее Ирина Луценко выбирала обувь другого бренда – Louboutin.