Жена Луценко пришла на работу в дорогущей обуви: фото
Народный депутат Украины, представитель президента в Верховной Раде и жена генпрокурора Ирина Луценко пришла в парламент в дорогих красных сапогах.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.
Она опубликовала фото из кулуаров парламента, на которых зафиксирована Ирина Луценко и ее обувь. Журналистка отметила, что политик пришла на работу в красных сапогах известного бренда Yves Saint Laurent.
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Эти сапоги из коллекции прошлого года, и в Украине такие можно купить за 1399 евро.
Автор статьи отметила, что ранее Ирина Луценко выбирала обувь другого бренда – Louboutin.
Источник: 24 канал
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