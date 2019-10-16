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      НАБУ відкрило справу проти Луценка

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Getty images

      Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка за зловживання владою або службовим становищем.

      Справу відкрили через рішення Солом’янського районного суду Києва від 5 серпня 2019 року, пише "РБК-Україна".

      Зверніть увагу: Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка

      Залежно від класифікації злочину Луценку тепер загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років. Зауважимо, що наразі офіційної інформації про порушення справи проти Луценка немає.

      У жовтні ДБР порушило справу проти ексгенпрокурора Юрія Луценка за заявою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він звинувачує ексгенпрокурора у причетності до нелегального грального бізнесу. Арахамія заявляв, що Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. Юрій Луценко назвав ці звинучачення "фантазією".

      До речі, ексгенпрокурор Юрій Луценко поїхав до Великої Британії.

      Що відомо про виїзд Луценка до Великої Британії?

      За словами його прессекретарки Лариси Сарган, він збирається вивчати там англійську мову. Вона також повідомила, що Луценко найближчі півтора місяця перебуватиме за межами України.

      Сарган стверджує, що від'їзд ексгенпрокурора не пов'язаний зі скандалом щодо телефонної розмови Зеленського і Трампа, у якій він згадувався у справі про розслідування щодо сина Джо Байдена.

      Всі новини про скандальну розмову Зеленського і Трампа – читайте за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Рішення суду Велика Британія НАБУ Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Юрій Луценко
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