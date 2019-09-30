Луценко виїхав до Великої Британії "вчити англійську мову"

Ексгенпрокурор Юрій Луценко поїхав до Великої Британії, щоб пройти там курси з англійської мови. Його прессекретарка Лариса Сарган запевняє, що він давно планував це зробити.

За її словами, Луценко вилетів у неділю і найближчі півтора місяця перебуватиме за межами України.

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Сарган стверджує, що від'їзд Луценка не пов'язаний зі скандалом щодо телефонної розмови Зеленського і Трампа, в якій ексгенпрокурор згадувався у справі про розслідування щодо сина Джо Байдена.

Водночас, Сергій Лещенко повідомляє, що інформацію про виїзд Луценка до Лондона йому підтвердив журналіст NBC Річард Енгель. Він на днях нібито спілкувався з ексгенпрокурором.

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Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?

У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони. Серед іншого, у розмовах згадувалися "колишня посол США в Україні, жінка" та "ексгенеральний прокурор України".

Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Юрій Луценко заявив, що немає підстав для розслідування проти Джо Байдена або його сина. Він також розповів, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можна провести розслідування проти Байдена в Україні. Ексгенпрокурор нібито відповів, що це не його юрисдикція.