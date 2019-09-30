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      Луценко уехал в Великобританию учить английский язык

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      Юрий Луценко будет изучать английский в Лондоне
      Юрий Луценко будет изучать английский в Лондоне / Фото Эльдара Сарахмана / Украинская правда

      Экс-генпрокурор Юрий Луценко поехал в Великобританию, чтобы пройти там курсы по английскому языку. Его пресс-секретарь Лариса Сарган говорит, что он давно планировал это сделать.

      По ее словам, он вылетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находиться за пределами Украины.

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      Сарган отметила, что отъезд Луценко не связан со скандалом вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа, в котором экс-генпрокурор упоминался в деле о расследовании в отношении сына Джо Байдена.

      В то же время Сергей Лещенко сообщает, что информацию о выезде Луценко в Лондон ему подтвердил журналист NBC Ричард Энгель. Он на днях якобы общался с экс-генпрокурором.

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      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?

      В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому имеет отношение сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки. Среди прочего, в разговорах упоминались "бывшый посол США в Украине, женщина" и "бывший генеральный прокурор Украины".

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Юрий Луценко заявил, что нет оснований для расследования против Джо Байдена или его сына. Он также рассказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование против Байдена в Украине. Экс-генпрокурор якобы ответил, что это не его юрисдикция.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Импичмент Трампа Великобритания ГПУ Джозеф Байден
      Источник: 24 канал
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