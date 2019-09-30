У истории со скандалом вокруг Трампа и Байдена будет неожиданный финал, – эксперт

Разговор Трампа и Зеленского о расследовании в отношении Джо Байдена на Украину не слишком повлияет. Но Зеленский эту ситуацию может повернуть в пользу нашей страны.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Президент Зеленский сделал мощный ход, заявив, что не давал разрешения на публикацию телефонного разговора с Трампом. Это серьезный и правильный шаг. Теперь Трамп и его политические противники постараются показать мировому сообществу, что у США стойкая проукраинская позиция. Например, план дальнейших санкций против России продолжается,

– подчеркивает Виктор Небоженко.

Политолог замечает: Трамп надеется, что экс-генпрокуроры Луценко и Шокин, а также пятый президент Порошенко дадут серьезные доказательства в Конгрессе в пользу главы Белого дома. В то же время, по его убеждению, ни Шокин, ни Порошенко, ни Луценко не сохранят свой вес в украинской политике.

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Кроме того, добавляет Небоженко, есть более грязный вариант развития событий в США. В ответ на компромат на сына Байдена – Хантера – появится компромат на зятя Трампа – Джареда Кушнера, очень близкого к американскому президенту.

В США борьба между Трампом и Байденом может закончиться украинским вариантом. Столкнутся два американских политических тяжеловеса, обидят друг друга, будут в грязи и коррупции. А на сцену президентских выборов США выйдет кто-то третий. Молодой, симпатичный, подозрительно похожий на Макрона или Зеленского,

– отметил Виктор Небоженко.

Эксперт также добавил: нет ничего страшного, что Трамп и Зеленский говорили о том, что Макрон и Меркель не сильно помогают Украине. Это объективная правда.

Что известно про "украинский скандал" в США? Громкий скандал в США разразился из-за доноса американского разведчика. По его данным, 25 июля Дональд Трамп во время разговора с президентом Зеленским требовал от него открыть уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах – в рамках искоренения коррупции в Украине. Говорится о давлении со стороны Байдена на украинскую власть с требованием уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Экс-глава ГПУ проводил проверку деятельности украинской газовой компании, где сын вице-президента США в 2009-2017 Байдена – Хантер был одним из членов совета директоров.



Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.



На первой встрече президента Украины Зеленского с президентом США Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН украинский президент заверил, что не давал никаких указаний относительно расследования или нерасследованные дела. Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в открытый и демократический процесс американских выборов. А о телефонном разговоре заверил: он был хорошим, и никто не оказывал никакого давления.

Важным событием, предшествовавшим встрече Трампа и Зеленского, стало обнародования Белым домом стенограммы июльского разговора президентов. Ведь Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, уже объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. И после обнародования стенограммы она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.