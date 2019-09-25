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      Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора

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      Зеленский встретился с Трампом
      Зеленский встретился с Трампом / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах, куда улетел для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Там украинский президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

      Во время своей встречи лидеры, в частности, обсуждали вопросы международных отношений США и Украины, реформы в Украине, войну на Донбассе, а также и скандальный телефонный разговор 25 июля. Большинство вопросов СМИ касались именно его и возможной попытки Трампа давить на Зеленского.

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      О войне на Донбассе

      Во время встречи Трампа и Зеленского оба лидера поблагодарили друг друга за встречу и выразили уверенность в активном развитии сотрудничества стран. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритет – прекратить войну на Донбассе. И поблагодарил США за поддержку в этом процессе.

      Мы понимаем, что только вместе с ЕС и США, с их помощью, можем остановить войну на Донбассе,
      – сказал Зеленский.

      И подчеркнул, что Украине нужна "не просто помощь, а поддержка". Трамп в ответ отметил, что Украина достигла определенного прогресса в отношениях с Россией за короткий промежуток времени.

      О визите Трампа в Украину

      Украинский президент отметил, что Трамп никогда не бывал в Украине. Следовательно Зеленский пригласил своего коллегу посетить страну с официальным визитом. Предшественник Трампа Обама не нашел времени для визита в Украину.

      "Пообещайте мне, что вы посетите нашу храбрую страну", – сказал Зеленский. Трамп в ответ же пообещал посетить Украину и отметил, что знает немало прекрасных людей, которые родом оттуда.

      Много лет назад мне принадлежал конкурс "Мисс Вселенная". Я продал его перед тем, как стал президентом. У нас была победительница из Украины. Мы познакомились с этой страной. Считаю, что у нее есть чрезвычайный потенциал,
      – сказал Трамп.

      Тогда Владимир Зеленский пошутил, что и сам хорошо знает все это про Украину, так и сам родом из этой страны.

      О коррупции в Украине

      "Мы готовы работать и готовы показать результаты своей работы. Мы готовы к иностранным инвестициям", – сказал Зеленский. Он рассказал Трампу и журналистам, что в Украине новоизбранный парламент уже проголосовал за 74 закона, которые будут способствовать реформам.

      Покончите с коррупцией в Украине. Это будет вашим личным достижением и большим достижением для Украины,
      – ответил Трамп.

      Впоследствии Трамп добавил, что Зеленский стремится прекратить коррупцию в Украине, и люди выбирали его президентом в том числе именно для этого. Еще добавил: "Если Зеленский сможет преодолеть коррупцию в Украине, то окажет услугу всему миру".

      О скандале с Байденом

      Встреча Трампа и Зеленского происходила на фоне скандала, который возник из-за телефонного разговора президентов 25 июля. СМИ и демократы США обвинили Трампа в давлении на Зеленского: якобы Трамп просил Зеленского пересмотреть уголовное дело в отношении сына главного конкурента на пост президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Зеленский на встрече с Трампом заявил, что Украина – независимая страна, и он лично не давал никаких обещаний Трампу, что ГПУ будет расследовать какие-то определенные дела. Украинский президент пояснил, что не хочет участвовать во внутренних вопросах США.

      Я никому ничего не должен. Мы готовы расследовать. Новый Генпрокурор Рябошапка должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания? Однако у нас есть множество собственных и важных дел, которые надо расследовать,
      – сказал Зеленский.

      "Я считаю, что никто меня не подталкивал, давления не было", – подытожил он. Трамп в ответ подтвердил: никакого давления на Зеленского он не оказывал.

      Важным событием, предшествовавшим встрече Трампа и Зеленского, стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов. Ведь Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, уже объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. И после обнародования стенограммы, к слову, она заявила, что в тексте не увидела оснований для того, чтобы эту процедуру отменить.

      Смотрите видео брифинга Трампа и Зеленского, опубликованное Офисом Президента:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Зеленский в США Владимир Зеленский Новости США
      Источник: 24 канал
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