Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах, куда улетел для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Там украинский президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

Во время своей встречи лидеры, в частности, обсуждали вопросы международных отношений США и Украины, реформы в Украине, войну на Донбассе, а также и скандальный телефонный разговор 25 июля. Большинство вопросов СМИ касались именно его и возможной попытки Трампа давить на Зеленского.

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Во время встречи Трампа и Зеленского оба лидера поблагодарили друг друга за встречу и выразили уверенность в активном развитии сотрудничества стран. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритет – прекратить войну на Донбассе. И поблагодарил США за поддержку в этом процессе.

Мы понимаем, что только вместе с ЕС и США, с их помощью, можем остановить войну на Донбассе,

– сказал Зеленский.

И подчеркнул, что Украине нужна "не просто помощь, а поддержка". Трамп в ответ отметил, что Украина достигла определенного прогресса в отношениях с Россией за короткий промежуток времени.