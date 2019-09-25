Зеленский об обещаниях Трампу: Я никому ничего не должен

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина независимая страна. По его словам, он не давал никаких обещаний расследовать конкретные дела Генеральной прокуратурой Украины.

Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов сказал, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка готов расследовать различные дела.

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Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна. У нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?,

– сказал украинский президент на встрече с Трампом в Нью-Йорке.

Зеленский также пояснил, что не хочет участвовать во внутренних вопросах США.

Извините, но я не хочу быть втянутым в открытые демократические выборы в США. Вы слышали мое мнение, что у нас был хороший телефонный разговор. Я считаю, что никто меня не подталкивал, давления не было,

– заявил он.

На такой ответ отреагировал Трамп. По его словам никакого давления на Зеленского он не оказывал.



Зеленский встретился с Трампом / скриншот

Почему возник скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа?

Ряд американских СМИ активно писали о том, что Трамп 25 июля в разговоре по телефону с Зеленским убеждал украинского президента в необходимости начать расследование в отношении Гантера Байдена. Демократы, реагируя на это, выразили опасения, что Трамп пытался связать военную помощь Украине (которую ранее заблокировал якобы из-за пассивности в этом вопросе Европы) с расследованием дела Байдена.

Трамп уверял, что это информация "из вторых или третьих рук" и не соответствует действительности. Однако Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, объявила в среду, 25 сентября, о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

Белый Дом таки обнародовал стенограмму июльского разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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Трамп в разговоре с Зеленским несколько раз вспомнил Джо Байдена, потенциального соперника на президентской гонке и его сына Гантера. В частности, американский лидер отметил, что расследование против последнего было прекращено. Он предложил президенту Украины сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барром и адвокатом Руди Джулиани и попросил рассмотреть этот "ужасный" вопрос.

Зеленский же отметил, что новый генпрокурор Украины будет "на 100% его человеком" и займется изучением этого дела.

Что известно о скандале вокруг Байденов?

Находясь на посту вице-президента (2009 – 2016) Джо Байден поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году. Эта политика, в частности, включала призыв к отставке тогда генпрокурора Виктора Шокина. Байден якобы поставил ультиматум: Украина не получит миллиард долларов гарантий по кредитам, если не справится с коррупцией и не уволит главу ГПУ. В то же время его сын Гантер Байден был в совете директоров Burisma Group – крупнейшей частной газодобывающей компании Украины.



Компания эта принадлежит Николаю Злочевскому, которого подозревают в отмывании денег. Расследованием по Burisma занимался генпрокурор Шокин, и вот Шокина заменил Луценко – и его, к слову, очень хвалит в стенограмме разговора Трамп. Именно поэтому в США и Украине возник политический скандал на фоне борьбы между Джо Байденом, вероятным кандидатом в президенты от демократов, и сейчас действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.