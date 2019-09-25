Зеленський про обіцянки Трампу: Я нікому нічого не винен

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна незалежна країна. За його словами, він не давав жодних обіцянок розслідувати конкретні справи Генеральною прокуратурою України.

Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів сказав, що генпрокурор України Руслан Рябошапка готовий розслідувати різні справи.

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Я нікому нічого не винен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна. У нас новий Руслан Рябошапка, дуже хороша чесна людина, з західним досвідом. Чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?,

– сказав український президент на зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

Зеленський також пояснив, що не хоче брати участі у внутрішніх питаннях США.

Вибачте, але я не хочу бути втягнутим у відкриті демократичні вибори в США. Ви чули мою думку, що у нас була хороша телефонна розмова. Я вважаю, що ніхто мене не підштовхував, тиску не було, – заявив він.

На таку відповідь відреагував Трамп. За його словами жодного тиску на Зеленського він не чинив.



Зеленський зустрівся з Трампом / скріншот

Чому виник скандал навколо розмови Зеленського і Трампа?

Низка американських ЗМІ активно писали про те, що Трамп 25 липня у розмові телефоном із Зеленським переконував українського президента в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Демократи, реагуючи на це, висловили побоювання, що Трамп намагався пов'язати військову допомогу Україні (яку раніше заблокував начебто через пасивність у цьому питанні Європи) з розслідуванням справи Байдена.

Трамп запевняв, що це інформація "з других чи третіх рук" і не відповідає дійсності. Однак Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, оголосила в середу, 25 вересня, про початок формальної процедури імпічменту президенту Дональдові Трампу.

Білий Дім таки оприлюднив стенограму липневої розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зверніть увагу! Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

Трамп у розмові з Зеленським кілька разів згадав Джо Байдена, потенційного суперника на президентських перегонах та його сина Гантера. Зокрема, американський лідер зауважив, що розслідування проти останнього було припинено. Він запропонував президенту України співпрацювати з генеральним прокурором Вільямом Барром і адвокатом Руді Джуліані та попросив розглянути це "жахливе" питання.

Зеленський же зазначив, що новий генпрокурор України буде "на 100% його людиною" і займеться вивченням цієї справи.

Що відомо про скандал навколо Байденів?Перебуваючи на посаді віцепрезидента (2009 – 2016) Джо Байден підтримував антикорупційну політику в Україні у 2016 році. Ця політика, зокрема, включала заклик до відставки тоді генпрокурора Віктора Шокіна. Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією та не звільнить очільника ГПУ. Водночас його син Гантер Байден був у раді директорів Burisma Group – найбільшої приватної газодобувної компанії України.



Компанія ця належить Миколі Злочевському, якого підозрюють у відмиванні грошей. Розслідуванням щодо Burisma займався генпрокурор Шокін, та от Шокіна замінив Луценко – і його, до слова, дуже хвалить у стенограмі розмови Трамп. Саме тому у США та Україні виник політичний скандал на тлі боротьби між Джо Байденом, ймовірним кандидатом у президенти від демократів, і наразі чинним господарем Білого дому Дональдом Трампом.