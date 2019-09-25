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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Зеленський зустрівся з Трампом: ЄС та США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі

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      Відбулася зустріч Зеленського та Трампа в США
      Відбулася зустріч Зеленського та Трампа в США / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Розмова відбувалася не за зачиненими дверима та перед журналістами.

      Під час зустрічі Трампа та Зеленського президенти США та України говорили про війну, взаємини США та України.

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      Обидва лідери подякували один одному за зустріч та висловили впевненість в активному розвитку співпраці країн. Зеленський запросив Трампа відвідати Україну. 

      Зеленський вкотре також наголосив, що його пріоритет – припинити війну на Донбасі. І подякував США за підтримку в цьому процесі.

      Ми розуміємо, що тільки разом із ЄС та США, з їхньою допомогою, можемо зупинити війну на Донбасі, 
      – сказав Зеленський.

      І наголосив, що Україні потрібна не просто "допомога, а підтримка".

      Трамп у відповідь зазначив, що Україна досягла певного прогресу у взаєминах з Росією за короткий проміжок часу. 

      Чому зустріч Трампа та Зеленського минала на тлі скандалу? Розмова президентів України та США відбулася на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та пов'язаний з Києвом. 

      Мовиться про телефонну розмову Трампа та Зеленського 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського та спробах залучити останнього до здійснення впливу на вибори президента США у 2020 році. Трамп начебто просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії. 

      Білий дім 25 вересня оприлюднив стенограму розмови з Зеленським. Раніше цього ж дня Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників) оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. Після оприлюднення стенограми вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, щоб цю процедуру скасувати.

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      Теги: Новини України Новини політики Зеленський у США Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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