Зеленський зустрівся з Трампом: ЄС та США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Розмова відбувалася не за зачиненими дверима та перед журналістами.

Під час зустрічі Трампа та Зеленського президенти США та України говорили про війну, взаємини США та України.

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Обидва лідери подякували один одному за зустріч та висловили впевненість в активному розвитку співпраці країн. Зеленський запросив Трампа відвідати Україну.

Зеленський вкотре також наголосив, що його пріоритет – припинити війну на Донбасі. І подякував США за підтримку в цьому процесі.

Ми розуміємо, що тільки разом із ЄС та США, з їхньою допомогою, можемо зупинити війну на Донбасі,

– сказав Зеленський.

І наголосив, що Україні потрібна не просто "допомога, а підтримка".

Трамп у відповідь зазначив, що Україна досягла певного прогресу у взаєминах з Росією за короткий проміжок часу.

Чому зустріч Трампа та Зеленського минала на тлі скандалу? Розмова президентів України та США відбулася на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та пов'язаний з Києвом.



Мовиться про телефонну розмову Трампа та Зеленського 25 липня. ЗМІ та демократи США звинуватили Трампа у тиску на Зеленського та спробах залучити останнього до здійснення впливу на вибори президента США у 2020 році. Трамп начебто просив Зеленського переглянути кримінальну справу щодо сина головного конкурента на пост президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Білий дім 25 вересня оприлюднив стенограму розмови з Зеленським. Раніше цього ж дня Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників) оголосила про початок формальної процедури імпічменту Трампа. Після оприлюднення стенограми вона заявила, що у тексті не побачила підстав для того, щоб цю процедуру скасувати.