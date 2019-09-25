Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови

Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він розповідає про війну на Донбасі та наголошує, що повернення миру в Україну є головним завданням для нього.

Український президент своєю промовою відкрив другий день загальних дебатів Генасамблеї.

Читайте також: Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози

Зеленський заявив, що завершення війни на Донбасі та повернення всіх окупованих територій є його першочерговими завданнями.

"Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але ж не ціною життя наших громадян, свободи або права України на власний вибір", – сказав він.

Також він продемонстрував світовій спільноті кулю, яка забрала життя Василя Сліпака на Сході України.

12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру, вони зупинили його життя. Вартість цієї кулі 10 доларів. На жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя,

– наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що ніхто у світі не може відчувати себе спокійно, доки в Україні йде війна.

Водночас, він переконаний, що в сучасному світі сильний лідер – це не той, хто легко відправляє солдат на вірну смерть, а хто береже кожне життя.

"Не думайте, що війна десь далеко. Методи її ведення, технології та озброєння призвели до того, що наша планета вже не така велика. І сьогодні часу, який я витратив на останній абзац, достатньо, щоб зруйнувати Землю повністю. Це означає, що на кожного лідера лягає відповідальність не тільки за долю власної країни, а й за долю всього світу. На мою думку, нам усім потрібно усвідомити, що сильний лідер не той, хто, не моргнувши оком, відправляє тисячі солдатів на вірну смерть. Сильний лідер той, хто береже життя кожної людини", – сказав він.

Новина доповнюється...

Що Зеленський вже встиг зробити у США?

Глава держави прилетів у Штати в ніч на 24 вересня. Він зустрівся з представниками української діаспори та низкою світових лідерів:

Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем;

Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном;

Прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте;

Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим;

Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель;

З генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Але найголовніша зустріч попереду – Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. На першій зустрічі лідери не просто потиснуть руки та обміняються декількома фразами, а обговорять стратегічно важливі для обох сторін питання: боротьбу з корупцією, безпеку, війну на Донбасі та залучення американських інвестицій в українську економіку.

Зустріч Зеленського і Трампа на тлі скандалу: деталіЗустріч президентів України та США відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Києвом. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленського, що відбулась 25 липня.



Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Сам Байден вимагає, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп таки доручив опублікувати повну версію розмови з Зеленським.



Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.