Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що перешкодою на шляху сталого розвитку України є внутрішній спротив реформам та війна з Росією.

Під час участі у діалозі лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН Зеленський висловив сподівання на підтримку міжнародного товариства у поверненні українських територій політико-дипломатичним шляхом, припинення війни та встановлення миру. Про це повідомили в Офісі президента.

Читайте також: Зеленський і Меркель обговорили війну на Донбасі і нормандську зустріч

Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що на шляху розвитку України сьогодні два бар’єри. Першим є внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив. Другим бар’єром Зеленський назвав війна внаслідок російської агресії проти України.

Президент додав, що якщо перший бар'єр українська влада здатна подолати самотужки, то другий бар'єр неможливо подолати без міжнародної підтримки.

Також український лідер зазначив, що показники України можуть і повинні бути значно кращими, адже країна обрала правильний шлях до розвитку і тепер настав час рухатися ним швидше та впевненіше.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США: