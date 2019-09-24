Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН: фото

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, США.

Прессекретарка глави держави Юлія Мендель зазначила, що український президент має щільний графік двосторонніх зустрічей у США.

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Володимир Зеленський має зустрітися із представниками бізнесу та інвесторами упродовж найближчих кількох днів у Нью-Йорку.

Президент України 25 вересня виступатиме першим у другий день загальних дебатів 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Загальні дебати – це основні виступи, де порушують питання, які найбільше хвилюють світову спільноту, і де країна має можливість проговорити основні питання, які стоять в її порядку денному на світовій арені.

The President of Ukraine participated in the opening of the 74th session of #UNGA. @ZelenskyyUa is set to have a tight schedule of bilateral meetings, as well as communication with business leaders, bondholders and investors over the next few days in New York pic.twitter.com/1Yg0bNi0Cz — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 24 сентября 2019 г.

Володимир Зеленський прибув до США уночі проти 24 вересня та вже встиг тут провести першу зустріч – з представниками української діаспори. Головна ж мета американського візиту Зеленського – участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН.

Зауважимо, що Зеленський має заплановану зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч з американським лідером не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.

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Що відомо про зустріч Зеленського з Трампом?Зеленський заявив про бажання зустрітися з Трампом одразу після своєї інавгурації. Згодом аналогічну заяву зробив і господар Білого дому, також Трамп офіційному Києву відправив запрошення. Наприкінці червня з’явилася інформація, що тоді тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов здійснив візит до США, де, зокрема, обговорив майбутній візит Зеленського до Вашингтона.



Додамо, що президенти могли зустрітися вже у вересні у Варшаві. Сюди обидвох запросили на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Щоправда, перед подією стало відомим, що Трампа не буде, оскільки саме в цей час до США наближався ураган "Доріан".