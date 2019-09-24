18:12
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН: фото

      317 Читать новость на русском
      Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН
      Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН / twitter.com/IuliiaMendel

      Президент України Володимир Зеленський 24 вересня взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, США.

      Прессекретарка глави держави Юлія Мендель зазначила, що український президент має щільний графік двосторонніх зустрічей у США.

      Читайте також: Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози

      Володимир Зеленський має зустрітися із представниками бізнесу та інвесторами упродовж найближчих кількох днів у Нью-Йорку. 

      Президент України 25 вересня виступатиме першим у другий день загальних дебатів 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Загальні дебати – це основні виступи, де порушують питання, які найбільше хвилюють світову спільноту, і де країна має можливість проговорити основні питання, які стоять в її порядку денному на світовій арені.

      Володимир Зеленський прибув до США уночі проти 24 вересня та вже встиг тут провести першу зустріч – з представниками української діаспори. Головна ж мета американського візиту Зеленського – участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН.

      Зауважимо, що Зеленський має заплановану зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч з американським лідером не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.

      Цікаво: Будь простішим і лести: експосол США дав Зеленському поради, як поводитись з Трампом

      Що відомо про зустріч Зеленського з Трампом?Зеленський заявив про бажання зустрітися з Трампом одразу після своєї інавгурації. Згодом аналогічну заяву зробив і господар Білого дому, також Трамп офіційному Києву відправив запрошення. Наприкінці червня з’явилася інформація, що тоді тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов здійснив візит до США, де, зокрема, обговорив майбутній візит Зеленського до Вашингтона.

      Додамо, що президенти могли зустрітися вже у вересні у Варшаві. Сюди обидвох запросили на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Щоправда, перед подією стало відомим, що Трампа не буде, оскільки саме в цей час до США наближався ураган "Доріан".

      blog_ava
      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      22940
      Теги: Володимир Зеленський Новини США Новини України Новини політики Генасамблея ООН ООН Президент України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України
      сьогодні , 18:01 Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України
      Інна Жолобович 287
      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      сьогодні , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      Блог Соцмережі 396
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сьогодні , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 595
      Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      сьогодні , 16:04 Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      245
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 16:00 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 3820
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук