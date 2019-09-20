Будь простішим і лести: експосол США дав Зеленському поради, як поводитись з Трампом

Українському президенту слід знайти безпрограшний варіант, який він запропонує лідеру США Дональду Трампу. Також краще уникати деталей та озвучувати чіткі теми.

Трамп не орієнтований на деталі, на цьому наголосив експосол США в Україні Стівен Пайфер та підсумував на своїй твіттер-сторінці.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться 25 вересня, саме цю дату називають низка ЗМІ із посиланням на джерела в оточенні президента. Зустріч відбудеться у межах робочої поїздки Зеленського на Генасамблею ООН.

Повідомляється, що 25 вересня Зеленський зустрінеться з Трампом, тож дам поради, як поводитися з президентом США: будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант. Не ігноруй Конгрес і остерігайтеся Руді Джуліані (адвоката Трампа – 24 канал),

– зазначив він.

With #Ukraine's @ZelenskyyUa reportedly to meet with @realDonaldTrump on Sept 25, reposting my article on how to deal with US president: keep it simple, flatter, look for win-win. Don't ignore Congress, and be wary of @RudyGiuliani. https://t.co/JcxCHmn3YW — Steven Pifer (@steven_pifer) September 19, 2019

До того є Пайфер прикріпив до поста статтю із докладними порадами. У ньому мовиться про те, що "пану Трампу не вистачає чіткого розуміння інтересів США". Відповідно до порад, Трамп не зовсім розуміє і те, "що поставлено на карту щодо України і конфлікту, який Росія веде проти неї".

"Його адміністрація проводить розумну політику щодо підтримки Києва, посилення НАТО і збереження санкцій проти Москви. Однак, судячи з усього, містер Трамп не інстинктивно погоджується з необхідністю власної політики його адміністрації", – наголосив дипломат.

Так, це засвідчує недавня пропозиція від Трампа запросити Володимира Путіна приєднатися до інших лідерів G7 наступного року.

Експосол США в Україні такж відзначає, що Трамп не орієнтований на деталі.

За повідомленнями, він мало читає, що змушує співробітників Білого дому вдаватися до графіків і фотографій, щоб привернути його увагу. Розумний спосіб наблизитися до містера Трампа – це уникнути деталей, натомість дотримуючись кількох ясних і зрозумілих тем,

– додав Пайфер.

Дипломат також наголосив, що Трамп питатиме, що США та він зможе отримати. Саме тому Володимиру Зеленському варто запропонувати американському лідеру безпрограшний варіант.

"Прогрес у врегулюванні російсько–українського конфлікту на Донбасі міг би забезпечити це. Трамп неодноразово заявляв про своє прагнення поліпшити американо–російські відносини, і справжнє врегулювання на Донбасі може прибрати найбільшу перешкоду на шляху до його мети", – наголосив він.

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Водночас Пайфер закликав команду Зеленського обережно ставитися до спроб колишнього мера Нью–Йорка Руді Джуліані втягнути Україну у внутрішню політику США.

Це може привести до того, що Україна стане партизанської політичною проблемою в Америці, що може підірвати двопартійну підтримку, якою Україна користувалася від моменту відновлення незалежності в 1991 році,

– пояснив дипломат.

Що відомо про зустріч Зеленського з Трампом?Зеленський заявив про бажання зустрітися з Трампом одразу після своєї інавгурації. Згодом аналогічну заяву зробив і господар Білого дому, також Трамп офіційному Києву відправив запрошення. Наприкінці червня з’явилася інформація, що тоді тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов здійснив візит до США, де, зокрема, обговорив майбутній візит Зеленського до Вашингтона.



Додамо, що президенти могли зустрітися вже у вересні у Варшаві. Сюди обидвох запросили на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Щоправда, перед подією стало відомим, що Трампа не буде, оскільки саме в цей час до США наближався ураган "Доріан".