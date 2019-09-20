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      Будь проще и льсти: экс-посол США дал Зеленскому советы, как вести себя с Трампом

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      Американский дипломат посоветовал Зеленскому, как говорить с Трампом
      Американский дипломат посоветовал Зеленскому, как говорить с Трампом / Коллаж 24 канала

      Украинскому президенту следует найти беспроигрышный вариант, который он предложит лидеру США Дональду Трампу. Также лучше избегать деталей и озвучивать четкие темы.

      Трамп не ориентирован на детали, об этом заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер и подытожил на своей твиттер-странице.

      Важно: Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом

      Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 25 сентября, именно эту дату называют ряд СМИ со ссылкой на источники в окружении президента. Встреча состоится в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

      Сообщается, что 25 сентября Зеленский встретится с Трампом, поэтому дам советы, как вести себя с президентом США: будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани (адвоката Трампа – 24 канал),
      – отметил он.

      К тому же Пайфер прикрепил к посту статью с подробными советами. В нем говорится о том, что "господину Трампу не хватает четкого понимания интересов США". Согласно советам, Трамп не совсем понимает и то, "что поставлено на карту относительно Украины и конфликта, который Россия ведет против нее".

      "Его администрация проводит разумную политику в отношении поддержки Киева, усиления НАТО и сохранения санкций против Москвы. Однако, судя по всему, мистер Трамп не инстинктивно соглашается с необходимостью собственной политики его администрации", – подчеркнул дипломат.

      Так, это подтверждает недавнее предложение от Трампа пригласить Владимира Путина присоединиться к другим лидерам G7 в следующем году.

      Экс-посол США в Украине также отмечает, что Трамп не ориентирован на детали.

      По сообщениям, он мало читает, что заставляет сотрудников Белого дома прибегать к графикам и фотографиям, чтобы привлечь его внимание. Разумный способ приблизиться к мистеру Траму – это избежать деталей, зато придерживаясь нескольких ясных и понятных тем,
      – добавил Пайфер.

      Дипломат также отметил, что Трамп будет спрашивать, что США и он сможет получить. Именно поэтому Владимиру Зеленскому стоит предложить американскому лидеру беспроигрышный вариант.

      "Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе мог бы обеспечить это. Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении улучшить американо-российские отношения, и настоящее урегулирование на Донбассе может убрать наибольшее препятствие на пути к его цели", – подчеркнул он.

      Это надо знать: Конгресс США одобрил военную помощь Украине: сумма

      В то же время Пайфер призвал команду Зеленского осторожно относиться к попыткам бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани втянуть Украину во внутреннюю политику США.

      Это может привести к тому, что Украина станет партизанской политической проблемой в Америке, что может подорвать двухпартийную поддержку, которой Украина пользовалась от момента восстановления независимости в 1991 году,
      – пояснил дипломат.

      Что известно о встрече Зеленского с Трампом?Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом сразу после своей инаугурации. Впоследствии аналогичное заявление сделал и хозяин Белого дома, Трамп официальному Киеву отправил приглашение. В конце июня появилась информация, что тогда временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов совершил визит в США, где, в частности, обсудил предстоящий визит Зеленского в Вашингтон.

      Добавим, что президенты могли встретиться уже в сентябре в Варшаве. Сюда обоих пригласили на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Правда, перед событием стало известно, что Трампа не будет, поскольку именно в это время в США приближался ураган "Дориан".

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      Теги: Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Зеленский в США Дональд Трамп Новости США
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