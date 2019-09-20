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      Конгресс США одобрил военную помощь Украине: сумма

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      Конгресс США одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов
      Конгресс США одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов / financetime.org

      Нижняя палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая гарантирует выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине.

      Соответствующий законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября был утвержден 19 сентября, пишет Defense News.

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      Палата представителей США в четверг одобрила законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить 250 миллионов долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом,
      – отмечает издание.

      Согласно проекту, выделение средств на военную помощь продолжится в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.

      Теперь это решение должен утвердить Сенат Конгресса, заседание его запланировано на следующую неделю.

      Эти 250 миллионов долларов в Украине должны были бы потратить на поддержку безопасности, обучение военных, закупку военного снаряжения и разведку. Непосредственно на вооружение разрешено потратить 50 миллионов долларов.

      Что известно о военной помощи США Украине?В конце августа президент США Дональд Трамп поручил осуществить просмотр выделенных Украине денег, чтобы убедиться, что они используются в соответствии с интересами государства.

      Говорится о финансовом пакете под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", который был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву.

      12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Військова допомога США Україні за останні роки
      Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Законодательство Деньги
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