Администрация Трампа таки сняла блокировку с военной помощи США для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине. Впрочем, у Министерства обороны США остается всего две недели до того, как истечет срок, отведенный на их использование.

В Пентагоне уже заявили, что не знают, успеют ли использовать эти средства должным образом, сообщает "Голос Америки".

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Дело в том, что 30 сентября в Соединенных Штатах завершается фискальный год, поэтому средства должны быть потрачены до этого времени. Ранее Пентагон не мог использовать деньги для помощи Украине, поскольку они были заблокированы для проверки их использования.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп поручил осуществить просмотр использования средств, чтобы убедиться, что они используются в соответствии с интересами государства.

Решение администрации Трампа о разблокировании предназначенных для военной помощи Украине средств принято на фоне подготовленной в Сенате поправки сенатора-демократа Ричарда Дурбина. Поправка предлагала удержать часть финансирования административных расходов Минобороны США.

Поправка имела целью подтолкнуть администрацию Дональда Трампа скорее разобраться с вопросом назначенных Украине средств, что в результате и случилось.



Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала