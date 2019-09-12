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      Администрация Трампа таки сняла блокировку с военной помощи США для Украины

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      Администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов помощи Украине
      Администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов помощи Украине / reuters.com

      Администрация президента США Дональда Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине. Впрочем, у Министерства обороны США остается всего две недели до того, как истечет срок, отведенный на их использование.

      В Пентагоне уже заявили, что не знают, успеют ли использовать эти средства должным образом, сообщает "Голос Америки".

      Важно: Чего ждать Украине от встречи Трампа с Зеленским?

      Дело в том, что 30 сентября в Соединенных Штатах завершается фискальный год, поэтому средства должны быть потрачены до этого времени. Ранее Пентагон не мог использовать деньги для помощи Украине, поскольку они были заблокированы для проверки их использования.

      В августе 2019 года президент США Дональд Трамп поручил осуществить просмотр использования средств, чтобы убедиться, что они используются в соответствии с интересами государства.

      Решение администрации Трампа о разблокировании предназначенных для военной помощи Украине средств принято на фоне подготовленной в Сенате поправки сенатора-демократа Ричарда Дурбина. Поправка предлагала удержать часть финансирования административных расходов Минобороны США.

      Поправка имела целью подтолкнуть администрацию Дональда Трампа скорее разобраться с вопросом назначенных Украине средств, что в результате и случилось.

      Військова допомога США для україни
      Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Деньги Новости США Пентагон
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