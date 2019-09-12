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      Адміністрація Трампа таки зняла блокування з військової допомоги США для України

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      Адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів допомоги Україні
      Адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів допомоги Україні / reuters.com

      Адміністрація президента США Дональда Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні. Втім у Міністерства оборони США залишається лише два тижні до того, як закінчиться термін, відведений на їх використання.

      У Пентагоні вже заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці кошти належним чином, повідомляє "Голос Америки".

      Важливо: Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?

      Справа в тім, що 30 вересня у Сполучених Штатах завершується фіскальний рік, тому кошти мають бути витрачені до цього часу. Раніше Пентагон не міг використати гроші для допомоги Україні, позаяк вони були заблоковані для перевірки їх використання.

      У серпні 2019 року президент США Дональд Трамп доручив здійснити перегляд використання коштів, щоб упевнитись, що вони використовуються у відповідність до інтересів держави.

      Рішення адміністрації Трампа про розблокування призначених для оборонної допомоги Україні коштів ухвалено на тлі підготовленої у Сенаті поправки сенатора-демократа Ричарда Дурбіна. Вона пропонувала утримати частину фінансування адміністративних витрат Міноборони США.

      Поправка мала на меті підштовхнути адміністрацію Дональда Трампа швидше розібратись із питанням призначених Україні коштів, що в результаті й трапилося.

      Військова допомога США для україни
      Військова допомога США для України / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Пентагон Новини США Гроші Дональд Трамп
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