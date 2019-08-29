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      СМИ: Трамп сомневается в необходимости военной помощи Украине

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы его команда по национальной безопасности пересмотрела программу финансирования системы безопасности в Украине.

      Отмечается, что программу известную под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

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      Об этом изданию Politico рассказал один из высокопоставленных чиновников из Администрации Трампа, имя которого издание не раскрывает.

      Говорится о 250 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты планируют выделить Украине в 2019 году. Эти деньги должны быть потрачены на решение вопросов безопасности в государстве.

      Отмечается в частности, что такое решение Трамп принял после завершения саммита стран G7. Стоит заметить, что там он всячески пытался уменьшить военное вторжение РФ в Украине и настаивал на возвращение России к формату G8, из-за чего даже поссорился с лидерами "Большой семерки".

      Источник отмечает, что американскому лидеру нужны гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю". Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, которые тоже стремятся пересмотра программы финансирования.

      Нам известно о том, что Офис по вопросам управления и бюджета задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины,
      – заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

      Важным является тот момент, что пока эти деньги находятся на стадии пересмотра, они не могут быть выплачены, а это значит, что выделение денег Украине приостановится.

      На что планируют потратить деньги от США?

      На сумму в 250 миллионов долларов планируется закупить снаряжение для текущих программ по подготовке и оперативных потребностей. В частности – для усиления морской ситуационной осведомленности и операций. Это является частью усилий по росту поддержки Военно-Морских сил и Военно-Морской пехоты Украины.

      За деньги от США для сухопутных сил и сил специального назначения планируют приобрести снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы и радиолокационные станции по противодействию артиллерийскому огню.

      Кроме того, помощь направлена ​​на усиление системы командования и контроля, предоставления средств для защищенной связи и радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения и военной медицинской помощи.


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      Теги: Новости Украины Новости США Деньги Дональд Трамп
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