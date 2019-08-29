Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы его команда по национальной безопасности пересмотрела программу финансирования системы безопасности в Украине.

Отмечается, что программу известную под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Читайте также: Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка и обсудил дальнейшее финансирование и реформы

Об этом изданию Politico рассказал один из высокопоставленных чиновников из Администрации Трампа, имя которого издание не раскрывает.

Говорится о 250 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты планируют выделить Украине в 2019 году. Эти деньги должны быть потрачены на решение вопросов безопасности в государстве.

Отмечается в частности, что такое решение Трамп принял после завершения саммита стран G7. Стоит заметить, что там он всячески пытался уменьшить военное вторжение РФ в Украине и настаивал на возвращение России к формату G8, из-за чего даже поссорился с лидерами "Большой семерки".

Источник отмечает, что американскому лидеру нужны гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю". Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, которые тоже стремятся пересмотра программы финансирования.

Нам известно о том, что Офис по вопросам управления и бюджета задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины,

– заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

Важным является тот момент, что пока эти деньги находятся на стадии пересмотра, они не могут быть выплачены, а это значит, что выделение денег Украине приостановится.

На что планируют потратить деньги от США?

На сумму в 250 миллионов долларов планируется закупить снаряжение для текущих программ по подготовке и оперативных потребностей. В частности – для усиления морской ситуационной осведомленности и операций. Это является частью усилий по росту поддержки Военно-Морских сил и Военно-Морской пехоты Украины.

За деньги от США для сухопутных сил и сил специального назначения планируют приобрести снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы и радиолокационные станции по противодействию артиллерийскому огню.

Кроме того, помощь направлена ​​на усиление системы командования и контроля, предоставления средств для защищенной связи и радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения и военной медицинской помощи.



Сколько помощи предоставили США Украина с 2014 года / Инфографика 24 канала