ЗМІ: Трамп сумнівається в необхідності військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп розпорядився, аби його команда з питань національної безпеки переглянула програму фінансування системи безпеки в Україні.

Зазначається, що програму відому під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", переглянуть для того, аби переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів.

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Про це виданню Politico розповів один із високопоставлених чиновників з Адміністрації Трампа, ім'я якого видання не розкриває.

Мовиться про 250 мільйонів доларів, які Сполучені Штати планують виділити Україні у 2019 році. Ці гроші повинні бути витрачені на вирішення безпекових питань в державі.

Зазначається зокрема, що таке рішення Трамп прийняв після завершення саміту країн G7. Варто зауважити, що там він всіляко намагався применшити військове вторгнення РФ в Україну і наполягав на повернення Росії до формату G8, через що навіть посварився з лідерами "Великої сімки".

Джерело видання зазначає, що американському лідеру потрібні гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку". Міністр оборони Марк Еспер і радник з національної безпеки Джон Болтон входять в число офіційних осіб, які теж прагнуть перегляду програми фінансування.

Нам відомо про те, що Офіс з питань управління та бюджету затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України,

– заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.

Важливим є той момент, що поки ці гроші перебувають на стадії перегляду, вони не можуть бути виплачені, а це означає, що виділення грошей Україні призупиниться.

На що планують витратити гроші від США?

На суму у 250 мільйонів доларів планується закупити спорядження для поточних програм з підготовки та оперативних потреб. Зокрема – задля посилення морської ситуаційної обізнаності та операцій. Це є частиною зусиль зі зростання підтримки Військово-Морських сил та Військово-Морської піхоти України.

За гроші від США для сухопутних сил та сил спеціального призначення планують придбати снайперські гвинтівки, реактивні протитанкові гранатомети та радіолокаційні станції з протидії артилерійському вогню.

Крім того, допомога спрямована на посилення системи командування і контролю, надання засобів для захищеного зв'язку та радіоелектронної боротьби, приладів нічного бачення та військової медичної допомоги.



Скільки допомоги надали США Україні з 2014 року / Інфографіка 24 каналу

