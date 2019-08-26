Трамп посварився з лідерами G7 через Росію: деталі інциденту

У французькому Біарріці у рамках саміту "Великої сімки" зустрілися лідери США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Японії. Під час вечері на офіційному відкритті саміту Дональд наполягав на тому, що G7 потрібна присутність Росії, зокрема для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії.

У цьому питанні очільника США підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомило видання The Guardian.

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Тоді як всі інші країни, окрім Японії, висловилися категорично проти повернення РФ до складу G7. До слова, Японія вирішила зберігати нейтралітет. Як пише The Guardian, у той момент обстановка почала загострюватися.

Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому,

– зазначили у виданні.



Саміт "Великої сімки"

Що таке саміт G7?Це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Туди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада. "Велика сімка" сформувалася у 1976 році. Цьогоріч обговорюють агресивну політику Росії, ситуацію в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт та ескалацію відносин між Індією і Пакистаном через скасування Нью-Делі спеціального статусу Кашміру.

Як Росію виключили зі складу G7

Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі скасували саміт, запланований на червень.