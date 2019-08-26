Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России: детали инцидента

Во французском Биаррице в рамках саммита "Большой семерки" встретились лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Во время ужина на официальном открытии саммита Дональд настаивал на том, что G7 нужно присутствие России, в частности для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии.

В этом вопросе главу США поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщило издание The Guardian.

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Тогда как все остальные страны, кроме Японии, высказались категорически против возвращения РФ в состав G7. К слову, Япония решила сохранять нейтралитет. Как пишет The Guardian, в тот момент обстановка начала накаляться.

Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому,

– отметили в издании.



Саммит "Большой семерки"

Что такое саммит G7?Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. "Большая семерка" сформировалась в 1976 году. В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии.

Как Россию исключили из G7

Россию допустили до встреч "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" отменили саммит в Сочи, запланированный на июнь.