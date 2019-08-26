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      Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России: детали инцидента

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / www.theguardian.com

      Во французском Биаррице в рамках саммита "Большой семерки" встретились лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Во время ужина на официальном открытии саммита Дональд настаивал на том, что G7 нужно присутствие России, в частности для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии.

      В этом вопросе главу США поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщило издание The Guardian.

      Читайте также: Саммит G7: первые итоги и вероятное возвращение России

      Тогда как все остальные страны, кроме Японии, высказались категорически против возвращения РФ в состав G7. К слову, Япония решила сохранять нейтралитет. Как пишет The Guardian, в тот момент обстановка начала накаляться.

      Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому,
      – отметили в издании.


      Саммит "Большой семерки"

      Что такое саммит G7?Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. "Большая семерка" сформировалась в 1976 году. В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии.

      Как Россию исключили из G7

      Россию допустили до встреч "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" отменили саммит в Сочи, запланированный на июнь.

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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Саммит G7 Война Владимир Путин Пакистан Япония Иран Канада
      Источник: 24 канал
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