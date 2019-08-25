Саммит G7: первые итоги и вероятное возвращение России

Первый день саммита "Большой семерки", происходящего во французском городке Биарриц, был довольно продуктивным. Вместе с проведением ряда незапланированных встреч и переговоров лидеры стран G7 вместе обсудили ключевые для международного клуба вопросы – в частности, возможное возвращение России.

Трамп и Макрон

Важно: Макрон и Трамп поговорят об Украине на саммите G7

Агентство AFP уже сообщало, что Макрон и Трамп нашли "точки соприкосновения" по вопросам по поводу иранского ядерного соглашения, международной торговли и другим важным темам.

"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

Собственно, первую незапланированную встречу Макрон провел именно с американским лидером. Перед ее началом Макрона заявил журналистам, что хотел бы обсудить с американским коллегой вопросы торговли и экологии.



Трамп и Макрон во время встречи в рамках саммита "Большой семерки"/ AFP

Трамп не оставил это без своего комментария. На своей странице в Twitter он отметил, что обед с Макроном стал их лучшей встречей.

Аналогично очень удачно прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!

– написал глава Белого дома.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2019

Дальше – еще ряд встреч

Перед началом саммита врезидент Франции Эммануэль Макрон пожелал провести как можно больше встреч еще до прилета многочисленных представителей международных организаций и лидеров приглашенных государств. Все для того, чтобы сразу обсудить наиболее проблемные вопросы.

Так, Макрон провел еще одну незапланированную встречу – с японским премьером Синдзо Абэ, однако о ее деталях пока нет информации. Также ему удалось поговорить наедине с канцлером Германии Ангелой Меркель – это единственная встреча, которая была объявлена ​​заранее.

В то же время Макрон организовал учредительную встречу для всех европейских лидеров.



Европейские лидеры на саммите G7/ Getty images

Главы правительств Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо успели обменяться мнениями тет-а-тет, осудив по итогам подавление властями протестов в Гонконге и коснувшись темы пожаров в бразильской Амазонии и изменения климата в целом.



Борис Джонсон и Джастин Трюдо во время встречи на саммите G7/ Twitter

После завершения первого дня саммита лидеров стран "Большой семерки" Джастин Трюдо также отметил, что встреча была продуктивной.

"Мой приоритет в G7 – это работа с нашими союзниками для укрепления среднего класса – не только в Канаде, но и во всем мире. Мы только что завершили продуктивный первый день во Франции, решая некоторые самые большие проблемы в мире. Больше будет завтра", – написал премьер-министр Канады.

Туск об Украине и России

Это надо знать: Возвращение России в G8: Зеленский заручился поддержкой Туска – детали

Президент Европейского совета Дональд Туск среди других важных тем говорил и о вероятном участии России в саммите G7 следующего года. Так, он отметил, что приглашать к участию как гостя нужно Украину, а возвращение России – недопустимо.

Если речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня (24 августа) я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7, чтобы услышать мнение нового президента (Зеленского – 24 канал),

– отметил Туск.

Туск добавил, что говорил об этом с украинским президентом накануне и Зеленский заинтересован в участии в саммите "Большой семерки"



Дональд Туск дал пресс-конференцию по прибытии на саммит/ Getty images

Возвращению России быть или не быть?

Мысли: Что означает для Украины возвращение Путина в G8

Накануне саммита, 20 августа, во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили вопрос приглашения России на саммит G7 в 2020 году. Что получило безотлагательный ответ, в том числе и от стран-членов G7.

Кто не согласен?

Правительства Великобритании и Германии уже выступили против возвращения России в G8.

С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политики отметили, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Но лидеры "Большой семерки" после обсуждения вечером 24 августа согласились укрепить диалог и координацию с Россией. Решили так во время ужина, который открывал саммит, об этом пишет издание AFP со ссылкой на собственные источники. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены – говорят, рано.

Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией по текущим кризисам, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол,

– сказал изданию источник.

О том, что участники саммита обсудили возможное возвращение России, писало и японское издание Kyodo. Там отметили, якобы стороны договорились: детали переговоров "никогда не будут раскрыты".



Начало саммита лидеров "Большой семерки" ознаменовал рабочий ужин/ Twitter

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение Владимира Путина на саммит в следующем году является "безусловно, возможным".

Дональд Трамп заявил журналистам, что "безусловно, возможно", что он пригласит Владимира Путина как гостя саммита "Большой семерки" в следующем году,

– пишет Bloomberg.

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Как отреагировала Украина?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Серьезным сигналом для его возвращения в "Большую восьмерку" станет деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение политзаключенных и украинских моряков.

Полномасштабная работа участников саммита стартует в воскресенье, 25 августа. Тогда к ней присоединятся руководители десятка крупных международных организаций, лидеры шести приглашенных стран Африки, а также Австралии, Индии и Испании.

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Почему Россию исключили из G8?

Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после развала СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 + 1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ( "Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России по отношении к Украине, незаконной аннексию Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки", отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года в Сочи.