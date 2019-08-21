Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G8

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что России рано возвращаться в "Большую восьмерку". По мнению глав британского и немецкого правительства, Россия пока что не выполнила всех необходимых условий.

В частности, Борис Джонсон вспомнил участие России в отравлении Скрипалей, войну с Украиной и российские провокации в других странах, сообщает "Интерфакс".

Это следует знать: Россия хочет видеть в G7 еще три страны

"Условия для возврата России в G8 до сих пор не могут считаться выполненными", – подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Со своей стороны Ангела Меркель подчеркнула, что пока "нет достаточного успеха" для того, чтобы условия исключения России из "Большой восьмерки" можно было отменить.

Как и почему G8 стала G7?

"Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 (с участием представителей Европейской комиссии) обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.



После развала СССР Россию с 1991 года допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя, и так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ( "Большая восьмерка").



В 2014 году из-за военной агрессии России в отношении Украины государства "Большой восьмерки", отменили саммит в Сочи, запланированный на июнь 2014 года.