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      Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G8

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      Джонсон и Меркель: Россия не выполнила требований, чтобы вернуться к G8
      Джонсон и Меркель: Россия не выполнила требований, чтобы вернуться к G8 / dw.com

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что России рано возвращаться в "Большую восьмерку". По мнению глав британского и немецкого правительства, Россия пока что не выполнила всех необходимых условий.

      В частности, Борис Джонсон вспомнил участие России в отравлении Скрипалей, войну с Украиной и российские провокации в других странах, сообщает "Интерфакс".

       Это следует знать: Россия хочет видеть в G7 еще три страны

      "Условия для возврата России в G8 до сих пор не могут считаться выполненными", – подчеркнул премьер-министр Великобритании.

      Со своей стороны Ангела Меркель подчеркнула, что пока "нет достаточного успеха" для того, чтобы условия исключения России из "Большой восьмерки" можно было отменить.

      Как и почему G8 стала G7?
      "Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 (с участием представителей Европейской комиссии) обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

      После развала СССР Россию с 1991 года допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя, и так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7 1"). С 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ( "Большая восьмерка").

      В 2014 году из-за военной агрессии России в отношении Украины государства "Большой восьмерки", отменили саммит в Сочи, запланированный на июнь 2014 года.

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      Теги: большая семерка Новости России Великобритания Новости политики Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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