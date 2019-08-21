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      Россия хочет видеть в G7 еще три страны

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      Лидеры стран "Большой семерки"
      Лидеры стран "Большой семерки" / Фото из открытых источников

      Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев считает, что нужно расширить формат "Большой семерки".

      Он предложил добавить в международный клуб Россию, Индию и Китай, сообщает "Интерфакс-Россия".

      Обратите внимание! Что означает для Украины возвращение Путина в G8

      По словам Косачева, возвращение России в G7 имело бы смысл лишь тогда, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире.

      А если подумать о более решительной модернизации формата и присоединить к нему также наших китайских и индийских партнеров?,
      – отметил российский политик.

      И добавил, что эти страны следует присоединить к международному клубу с учетом масштабов их экономик и влияния на мировую политику. Также он подчеркнул, что в отличие от России Индию и Китай в G7 никогда не приглашали.

      Костянтин Косачов
      Российский политик и дипломат Константин Косачев

      Отметим, что 20 августа Дональд Трамп в очередной раз публично поддержал идею возвращения России в G8. Накануне, 19 августа, Макрон принимал в своей загородной резиденции Путина и в разговоре затрагивал и этот вопрос. Тогда французские СМИ писали о "потеплении отношений" Франции и России.

      Кроме этого, накануне в CNN сообщили, что Трамп и Макрон договорились пригласить российского лидера Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это будет превращать саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки".

      G7 и G8: что известно о международном клубе?

      "Большая семерка" (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 (с участием представителей Европейской комиссии) обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

      После разрушения СССР Россию с 1991 года допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя, и так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

      В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины государства саммит "Большой восьмерки" в Сочи, запланированный на июнь 2014 года, отменили.

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      Теги: Новости политики Новости России большая семерка Китай Индия
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