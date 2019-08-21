Что означает для Украины возвращение Путина в G8

Приглашение США и Францией России в G8 означает, что ни Трамп, ни Макрон и Европа в целом не имеют желания проводить жесткую линию по отношению к Путину. Для Украины это означает, что Запад будет склонять нас к выполнению политической части минских соглашений.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Решение президента Франции Макрона и президента США Трампа пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году говорит о том, что Россия остается важным игроком на мировой арене. Это игра Запада на умиротворение России. То есть никто не хочет воевать за Украину с Россией,

– считает Сергей Постоловский.

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Эксперт отмечает, через пять лет после исключения России из G8 Путин не пошел ни на одну уступку относительно всех геополитических конфликтов, где инициатором и активным участником является РФ. И не имеет таких намерений. Поэтому Трамп и Макрон хотят пригласить Путина в G7. К тому же, замечает Постоловский, Путин во время недавней встречи с Макроном заявил, что готов встретиться в Нормандском формате, но сначала Украина должна предоставить Донбассу особый статус.

В вопросе возвращения России в G8 – Украина один из элементов. Есть конфликт Запада с Россией по Арктике, Сирии, Венесуэле. Но Украина с точки зрения европейской безопасности является самым важным вопросом. США и Франция дают России время до 2020 года, чтобы Кремль урегулировал вопрос с Украиной,

– говорит Постоловский.

По его словам, позицию США и Франции, скорее всего, поддержит и Германия. Поэтому Украине на дипломатическом уровне нужно предоставлять конкретные аргументы. К примеру, что после возвращения России в ПАСЕ права человека в РФ и далее нарушаются. Особенно, во время последних массовых протестов в Москве.

Кроме того, Киеву надо сотрудничать с Великобританией. Также с конгрессом и сенатом США – как с республиканцами, так и демократами. Возможно, с Китаем. Украине есть, что предложить Китаю. С точки зрения инвестиций Украина интересует Китай. Плюс говорить с большими друзьями Украины – странами Балтии. Чтобы они в ЕС влияли на решение Франции и Германии в отношении России.

Почему Россию исключили из "Большой восьмерки"?После аннексии Крыма 24 марта 2014 года Россию формально исключили из списка G8. "Большая восьмерка" (G8) – международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Они согласовывают подходы к важным международным проблемам.



Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это будет превращать саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, якобы, был Макрон, а Трамп – поддержал.