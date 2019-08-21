19:48
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Трамп и Макрон договорились пригласить Путина в G8 в 2020 году, – CNN

      455 Читати новину українською
      Июнь 2013, Путин все еще в G8 (на фото – за спинами мировых лидеров)
      Июнь 2013, Путин все еще в G8 (на фото – за спинами мировых лидеров) / vanityfair.com

      Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп разговаривали по телефону, и решили пригласить российского лидера Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превращает саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине.

      Инициатором идеи, вроде, был Макрон, а Трамп – поддержал, пишет CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

      Читайте также: Когда Россию вернут в G8: Макрон разъяснил Путину ситуацию

      А другие источники издания говорят, что наоборот – именно Макрон, несмотря на желание нормализовать отношения с Россией, препятствует намерениям Трампа безусловно вернуть Путина к формату G8.

      В любом случае – известно, что американский президент должен обсудить эту тему на встрече с лидерами G7, которая пройдет 24-26 августа во Франции.

      Трамп
      Трамп и Макрон договорились об участии Путина в саммите "Большой семерки" через год / Getty Images

      Заметим, что "Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 (с участием представителей Европейской комиссии) обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

      После разрушения СССР Россию с 1991 года допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя, и так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

      В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины государства саммита "Большой восьмерки" саммить в Сочи, запланированный на июнь 2014 года, отменили.

      20 августа Дональд Трамп (и уже не впервые) публично поддержал идею возвращения России в G8. Накануне, 19 августа, Макрон принимал в своей загородной резиденции Путина и в разговоре касался и этого вопроса. Тогда французские СМИ писали о "потеплении отношений" Франции и России.

      blog_ava
      Умерла звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова
      сегодня
      827
      Теги: Новости политики Новости США Новости России большая семерка Владимир Путин Дональд Трамп Эммануэль Макрон Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      24
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 461
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 513
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      269
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1188
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук