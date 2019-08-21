Трамп и Макрон договорились пригласить Путина в G8 в 2020 году, – CNN

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп разговаривали по телефону, и решили пригласить российского лидера Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превращает саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине.

Инициатором идеи, вроде, был Макрон, а Трамп – поддержал, пишет CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

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А другие источники издания говорят, что наоборот – именно Макрон, несмотря на желание нормализовать отношения с Россией, препятствует намерениям Трампа безусловно вернуть Путина к формату G8.

В любом случае – известно, что американский президент должен обсудить эту тему на встрече с лидерами G7, которая пройдет 24-26 августа во Франции.



Трамп и Макрон договорились об участии Путина в саммите "Большой семерки" через год / Getty Images

Заметим, что "Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 (с участием представителей Европейской комиссии) обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

После разрушения СССР Россию с 1991 года допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя, и так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины государства саммита "Большой восьмерки" саммить в Сочи, запланированный на июнь 2014 года, отменили.

20 августа Дональд Трамп (и уже не впервые) публично поддержал идею возвращения России в G8. Накануне, 19 августа, Макрон принимал в своей загородной резиденции Путина и в разговоре касался и этого вопроса. Тогда французские СМИ писали о "потеплении отношений" Франции и России.