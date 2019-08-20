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      Трамп поддержал идею возвращения России в G8

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      Владимир Путин и Дональд Трамп
      Владимир Путин и Дональд Трамп / ap.org

      Американский президент Дональд Трамп заявил, что непременно поддержал бы возвращение России в "Большую восьмерку".

      Об этом он сообщил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме, сообщает CNN.

       Интересно: Эксперт назвал причину, почему Трамп хочет купить Гренландию

      "Думаю, было бы гораздо целесообразнее, если бы Россия была в G8", – подчеркнул президент США.

      Что такое "Большая восьмерка"?
      Международный клуб, который ранее объединял Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию ​​и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран при участии Европейской комиссии, в рамках которого осуществлялось согласование подходов к актуальным международным проблемам.

      Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута уничтожающей критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российском Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

      Он также добавил, что его предшественник Барак Обама хотел, чтобы России не было в международном клубе, потому что "его перехитрили".

      Поскольку Путин перехитрил президента Обаму, то считал, что не слишком хорошо бы иметь Россию в "Большой восьмерке",
      отметил Трамп.

      Отметим, что накануне французский президент Эммануэль Макрона заявил, что возвращение к формату G8 и участие в нем России зависит от "украинского кризиса" и его урегулирования.

      КАК СТРАНЫ G7 РАНЕЕ ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО РФ
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      Теги: Новости США Новости России большая семерка Дональд Трамп
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