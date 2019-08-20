Трамп підтримав ідею повернення Росії до G8

Американський президент Дональд Трамп заявив, що безперечно підтримав би повернення Росії у "Велику вісімку".

Про це він повідомив на зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Білому домі, повідомляє CNN.

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"Думаю, було б набагато доцільніше, якби Росія була у G8", – підкреслив президент США.

Що таке "Велика вісімка"? Міжнародний клуб, що раніше об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Європейської комісії, в рамках якого здійснювалося узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.



Проте після анексії Криму Росія була піддана нищівній критиці з боку країн "Великої сімки" і формально виключена зі списку G8. Так, у червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в російських Сочі. Замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

Він також додав, що його попередник Барак Обама хотів, аби Росії не було у міжнародному клубі, бо "його перехитрили".

Оскільки Путін перехитрив президента Обаму, той вважав, що не надто добре було б мати Росію у "Великій вісімці",

– наголосив Трамп.

Зазначимо, що напередодні французький президент Еммануель Макрон заявив, що повернення до формату G8 та участь у ній Росії залежить від "української кризи" та її врегулювання.