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      Коли Росію повернуть до G8: Макрон роз'яснив ситуацію Путіну

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      Прапори країн-лідерів G8
      Прапори країн-лідерів G8 / borsvarlden.com

      Росію таки можуть повернути до складу G8. Проте зробити це для країни-агресора не буде так легко, як, приміром, було повернутися до ПАРЄ.

      Все залежить від того, як Кремль намагатиметься "реанімувати" свої відносини з ЄС. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час спільної зустрічі зі своїм російським колегою.

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      Повернення до "вісімки", як і повернення до позитивних відносин між Росією та ЄС, лежать через розв'язання конфлікту у Європі,
      – сказав Макрон.

      Він також наголосив: питання "вісімки" насамперед залежить від "української кризи" та її врегулювання.

      Що таке "Велика вісімка"? Міжнародний клуб, що раніше об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн за участю Європейської комісії, в рамках якого здійснювалося узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.

      Проте після анексії Криму Росія була піддана нищівній критиці з боку країн "Великої сімки" і формально виключена зі списку G8. Так, у червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в російських Сочі. Замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

      Як країни G7 критикували Росію останнім часом: 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Велика сімка Новини Росії Володимир Путін Еммануель Макрон
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