Когда Россию вернут в G8: Макрон разъяснил Путину ситуацию

Россию могут вернуть в состав G8. Однако сделать это для страны-агрессора не будет так легко, как, например, было вернуться в ПАСЕ.

Все зависит от того, как Кремль постарается "реанимировать" свои отношения с ЕС. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время совместной встречи со своим российским коллегой.

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Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе,

– сказал Макрон.

Он также отметил: вопрос "восьмерки" прежде всего зависит от "украинского кризиса" и его урегулирования.

Что такое "Большая восьмерка"?

Международный клуб, ранее объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран (с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.



Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российских Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

КАК СТРАНЫ G7 КРИТИКОВАЛИ РОССИЮ в ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: