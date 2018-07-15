Країни "Великої сімки" звинуватили Росію у катастрофі Боїнга-777

Напередодні річниці збиття малайзійського боїнга MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines міністри закордонних справ країн-членів G7 у спільній заяві назвали висновки про роль Росії у катастрофі “промовистими, переконливими і дуже тривожними”.

Заява опублікували на сайті уряду Канади, яка нині головує у Великій сімці.

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"Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки", Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США і Високого представника ЄС, єдині у нашому засудженні, у максимально можливій мірі, збиття цивільного літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура 17 липня 2014 року. Ми повністю підтримуємо роботу Об’єднаної слідчої групи, незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки групи про роль Росії у збитті MH17 є переконливими, значними і глибоко тривожними", – йдеться у заяві.

Очільники МЗС також зауважили, що згідно з міжнародним законодавством особи, відповідальні за обстріл або запуск ракети "Бук" російського походження, що збила цивільний літак, мають бути притягнуті до відповідальності.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.