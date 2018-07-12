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Верховна рада ратифікувала угоду з Нідерландами щодо спільного розслідування збиття літака MH17

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Рада ратифікувала угоду з Нідерландами
Рада ратифікувала угоду з Нідерландами

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про ратифікацію угоди з Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 року.

Про це повідомляє "Уніан".

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Метою угоди є врегулювання питання щодо переслідування та засудження у Нідерландах осіб, пов'язаних із цим злочином.

Зазначається, що за підтримку цього рішення проголосував 241 народний депутат із 357 зареєстрованих.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Збитий "Боїнг 777"
Джерело: 24 Канал
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