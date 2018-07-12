Верховная Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по совместному расследованию сбития MH17

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о ратификации соглашения с Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014.

Об этом сообщает "УНИАН".

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Целью соглашения является урегулирование вопроса относительно преследования и осуждения в Нидерландах лиц, связанных с этим преступлением.

Отмечается, что за поддержку этого решения проголосовал 241 народный депутат из 357 зарегистрированных.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.