Кремль вкладывает миллионы долларов, чтобы сорвать расследование по "Боингу-777", – эксперт

Сбитый Россией над Донбассом "Боинг-777" – это не только вопрос войны на востоке Украины. Это вопрос мировой безопасности. Стало опасно лететь из Нидерландов в Австралии или Малайзии, потому что есть государство, готовое бесконтрольно сбивать гражданские самолеты.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Политолог напоминает, что подобные случаи в мировой истории были. СССР в 1978 году сбил южнокорейский самолет. Ливийский диктатор Каддафи в 1988 году совершил теракт над шотландским городом Локерби. И для организаторов этих терактов это плохо закончилось. По его словам, ЕС, призывая Россию признать свою вину за сбивание "Боинга-777", пытается цивилизованно решить этот вопрос. Но это не тот случай.

Кремль вкладывает миллионы долларов в то, чтобы сорвать расследование международной следственной группы по сбитому "Боингу-777", пытается перекупить родных погибших, чтобы они обвиняли в трагедии Украину. Но расследование четко показало, кто сбил "Боинг", названы фамилии исполнителей и заказчиков. Поэтому надо готовить жесткий пакет реакции на преступление, совершенное Россией. Призывы – хорошо. Но Россия – не та страна, которая это услышит. Доброе слово и пистолет работают лучше,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 4 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. Европейский Совет призвал Россию признать ответственность за сбитый над Донбассом авиалайнер.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.