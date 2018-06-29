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Катастрофа MH-17: лидеры ЕС призвали Россию признать свою ответственность

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Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность
Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность / knk.media

Европейский Совет призвал Россию признать ответственность за сбитый над Донбассом авиалайнер MH17 в 2014 году.

Об этом говорится в выводах, принятых Европейским Советом на заседании в Брюсселе в пятницу, 29 июня, передает DW.

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Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 о падении рейса MH17. Она призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить истину, справедливость и вину (в авиакатастрофе, – ред.),
– говорится в документе.

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

Что такое катастрофа MH17? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.

Теги: Новости политики Новости России Евросоюз Сбитый "Боинг 777"
Источник: 24 Канал
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