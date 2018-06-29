Катастрофа MH-17: лідери ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність

Європейська Рада закликала Росію визнати відповідальність за збитий над Донбасом авіалайнер MH17 у 2014 році.

Про це йдеться у висновках, ухвалених Європейською Радою на засіданні у Брюсселі у п'ятницю, 29 червня, передає DW.

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Європейська Рада підтверджує свою повну підтримку резолюції Радбезу ООН номер 2166 щодо падіння рейсу MH17. Вона закликає РФ прийняти відповідальність, а також цілковито сприяти всім намаганням встановити правду, справедливість та провину (в авіакатастрофі, – ред.),

– йдеться у документі.

Зазначається, що також на саміті погодили подовження ще на півроку секторальних санкцій проти РФ, повідомило джерело DW у ЄС. За його словами, перед цим канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поінформували своїх колег про відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей.

Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.