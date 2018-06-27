Катастрофа МН-17: Україна та Росія шпигувала за нідерландськими розслідувачами

Спецслужби України і Російської Федерації встановлювали стеження за слідчими з Нідерландів, які відвідували Україну для розслідування катастрофи MH17.

Про це з посиланням на джерела повідомила нідерландська програма новин RTL Nieuws.

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Зазначається, що слідчі, військові та дипломати, залучені в розслідування катастрофи "Боїнга" на території України, прослуховувалися у їхніх готельних номерах шляхом встановлення шпигунського програмного забезпечення на електронних приладах.

За даними джерел, хоча шпигування з боку України, яка входить у міжнародну команду слідчих, є дуже чутливим питанням, стеження з боку російських спецслужб було більш структурованим та обширним.

Проте, нідерландська опозиція вимагає роз’яснень від України.

Важливо, що це вийшло на поверхню, Нідерланди повинні заявити Україні: цього не може бути. Ми на одному боці і нам не слід працювати із секретним порядком денним,

– заявив депутат Брам ван Ойк.

Всі нідерландські співробітники пройшли інструктаж із захисту себе та своєї електроніки. Їм рекомендували не користуватися громадським Wi Fi, однак їхні електронні прилади чомусь самі активувалися і намагалися під’єднатися до інтернету.

Журналісти припускають, що уряд Нідерландів знав про прослуховування. У спільній відповіді прокуратури, поліції, Міністерства юстиції та безпеки, МВС та МЗС, а також Міноборони Нідерландів йдеться, що "можливо, інші сторони хотіли зібрати розвіддані" великою мірою тому, що літак розбився "у зоні конфлікту, де відіграють роль великі геополітичні інтереси".

Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.