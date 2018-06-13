Безпосередніх виконавців заочно покарають, – політолог про збиття "Боїнга 777"

Завершення розслідування щодо збитого "Боїнгу-777" і міжнародний трибунал може тривати ще кілька років. Безпосередніх виконавців заочно покарають. Інтрига в тому, назвуть чи ні серед причетних до катастрофи когось із високопоставлених осіб Росії.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, важливим є встановлення факту, що "Боїнг" збитий російською зенітною установкою "Бук", яку доставили з Росії і назад туди повернули. Зокрема, для міжнародного суду в Гаазі, де розглядається справа щодо звинувачення Росії в сприянні тероризму.

Тепер слідча група по "Боїнгу-777" повинна встановити винних. Імена вже називаються, і є дані розслідувачів Bellingcat, деякі названі СБУ. З високою ймовірністю майже всі вони будуть підтверджені і міжнародною слідчою групою,

– зазначив політолог.

Фесенко наголошує: ще одне принципове питання: в якій формі діятиме міжнародний трибунал. . Він зауважує: заява парламенту Нідерландів про те, що судовий процес відбудеться у нідерландському суді, найімовірніше у Гаазі – політична рекомендація. Щоб це рішення стало офіційним, необхідна міжурядова угода. Є попередня згода на його створення цілої низки країн: Нідерландів, Австралії, України. Експерт вважає, що, оскільки міжнародна слідча група діє на базі юрисдикції Нідерландів, то й міжнародний трибунал теж може бути на базі юрисдикції цієї країни.

Водночас Володимир Фесенко зазначає: Росія не визнає результатів розслідування і можливий вердикт трибуналу. В Москві постійно говорять про те, що вони не брали участь у роботі слідчої групи. Якщо припустити, що раптом Росія братиме участь, то тоді Москва почне вставляти палки в колеса розслідування. Хоча, зауважує експерт, РФ частково брала участь у розслідуванні і надавала низку даних. Але коли зрозуміли, що буде доведено участь російського "Бука", припинили участь.

"Неофіційно в Росії визнаватиметься, що постріл міг бути зроблений з російського "Бука". Тому що заперечувати очевидне складно. Але робитиметься акцент на тому, що це сталося випадково, передбачалося, що це український військовий літак. Екіпаж був недосвідчений, там були не тільки росіяни, а й місцеві українці, що це трагічна випадковість", – говорить Володимир Фесенко.

Крім того, на його думку, в Росії будуть проводити паралелі. Наприклад, що в 2001 році під час військових навчань в Україні був збитий ізраїльський пасажирський літак над Чорним морем. Згадають прецедент, коли в 1988 році американські військові збили іранський літак. А також будуть відзначати, що в низці випадків не було навіть фінансової компенсації.

Важливий буде сам факт вироку, імена винних в збитті "Боїнгу-777". Довести факт наказу від вищого військового або політичного керівництва Росії буде складно. Потрібні докази, які можна отримати тільки під час перехресних допитів. Безпосередніх виконавців заочно покарають, і вони стануть невиїзними з Росії. Якщо вони потраплять в європейську країну, де буде діяти Інтерпол, їх затримають і покарають,

– підкреслив Фесенко.

Нагадаємо, парламент Нідерландів схвалив угоду, де зазначається, що судовий процес відбудеться у нідерландському суді, найімовірніше у Гаазі. Обвинувальні вироки у справі щодо збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 на Донбасі можуть бути виконані в Україні, а суд Нідерландів зможе використовувати відеозв'язок під час засідання.



Раніше, 24 травня, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.