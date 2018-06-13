Непосредственных исполнителей заочно накажут, – политолог о сбитии "Боинга 777"

Завершение расследования относительно сбитого "Боинга-777" и международный трибунал могут продолжаться еще несколько лет. Непосредственных исполнителей заочно накажут. Интрига в том, назовут или нет среди причастных к катастрофе кого-то из высокопоставленных лиц России.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, важным является установление факта, что "Боинг" сбит российской зенитной установкой "Бук", которую доставили из России и обратно туда вернули. В частности, для международного суда в Гааге, где рассматривается дело относительно обвинения России в содействии терроризму.

Теперь следственная группа по "Боингу-777" должна установить виновных. Имена называются, и есть данные расследователей Bellingcat, некоторые названы СБУ. С высокой вероятностью почти все они будут подтверждены и международной следственной группой,

– отметил политолог.

Фесенко отмечает еще один принципиальный вопрос: в какой форме будет действовать международный трибунал. Он замечает: заявление парламента Нидерландов о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего в Гааге – политическая рекомендация. Чтобы это решение стало официальным, необходимо межправительственное соглашение. Есть предварительное согласие на его создание целого ряда стран: Нидерландов, Австралии, Украины. Эксперт считает, что поскольку международная следственная группа действует на базе юрисдикции Нидерландов, то и международный трибунал тоже может быть на базе юрисдикции этой страны.

В то же время Владимир Фесенко отмечает: Россия не признает результатов расследования и возможный вердикт трибунала. В Москве постоянно говорят о том, что они не принимали участие в работе следственной группы. Если предположить, что вдруг Россия будет участвовать, то тогда Москва начнет вставлять палки в колеса расследования. Хотя, замечает эксперт, РФ частично принимала участие в расследовании и предоставляла ряд данных. Но когда поняли, что будет доказано участие российского "Бука", прекратили участие.

"Неофициально в России будет признаваться, что выстрел мог быть сделан из российского "Бука". Потому что отрицать очевидное сложно. Но делаться акцент на том, что это произошло случайно, предполагалось, что это украинский военный самолет. Экипаж был неопытный, там были не только россияне, но и местные украинцы, что это трагическая случайность", – говорит Владимир Фесенко.

Кроме того, по его мнению, в России будут проводить параллели. Например, что в 2001 году во время военных учений в Украине был сбит израильский пассажирский самолет над Черным морем. Вспомнят прецедент, когда в 1988 году американские военные сбили иранский самолет. А также будут отмечать, что в ряде случаев не было даже финансовой компенсации.

Важен будет сам факт приговора, имена виновных в сбитии "Боинга-777". Доказать факт приказа от высшего военного или политического руководства России будет сложно. Нужны доказательства, которые можно получить только во время перекрестных допросов. Непосредственных исполнителей заочно накажут, и они станут невыездными из России. Если они попадут в европейскую страну, где будет действовать Интерпол, их задержат и накажут,

– подчеркнул Фесенко.

Напомним, парламент Нидерландов одобрил соглашение, где указывается, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего в Гааге. Обвинительные приговоры по делу о сбитии малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе могут быть выполнены в Украине, а суд Нидерландов сможет использовать видеосвязь во время заседания.

Ранее, 24 мая, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.