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Приговоры по делу сбитого "Боинга 777" могут быть выполнены в Украине

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Катастрофа МН17
Катастрофа МН17 / Телеграф

Обвинительные приговоры по делу о сбитии малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе могут быть выполнены в Украине, а суд Нидерландов сможет использовать видеосвязь во время заседания.

Об этом сообщает DW.

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Соответствующее соглашение одобрил парламент Нидерландов, подписанное между их страной и Украиной. Оно призвано облегчить преследование людей, ответственных за сбивание малайзийского "Боинга" на Донбассе.

Согласно документу, если будут вынесены обвинительные приговоры, их могут привести к выполнению на территории Украины, если осужденных не смогут выдать Нидерландам. Соглашение также предусматривает возможность использования видеосвязи во время заседаний суда.

Отмечается, судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего в Гааге.

Одобрение соглашения является важным шагом на пути к поиску истины и привлечения подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв,
– заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Сбитый "Боинг 777" Катастрофа Нидерланды
Источник: 24 Канал
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