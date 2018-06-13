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Вироки у справі збитого "Боїнга 777" можуть бути виконані в Україні

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Катастрофа МН17
Катастрофа МН17 / Телеграф

Обвинувальні вироки у справі щодо збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 на Донбасі можуть бути виконані в Україні, а суд Нідерландів зможе використовувати відеозв'язок під час засідання.

Про це повідомляє DW.

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Відповідну угоду схвалив парламент Нідерландів підписану між їхньою країною та Україною. Вона покликана полегшети переслідування людей, відповідальних за збиття малайзійського "Боїнга" на Донбасі.

Згідно з документом, якщо будуть винесені обвинувальні вироки, їх можуть привести до виконання на території України, якщо засуджених не зможуть видати Нідерландам. Угода також передбачає можливість використання відеозв'язку під час засідань суду.

Зазначається, судовий процес відбудеться у нідерландському суді, найімовірніше у Гаазі.

Схвалення угоди є важливим кроком на шляху до пошуку істини і притягнення підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв,
– заявив нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок.

Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Збитий "Боїнг 777" Нідерланди Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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