Катастрофа МН-17: постпред Росії в ООН влаштував ганебну перепалку з розслідувачами Bellingcat

Дослідницька група Bellingcat закликала Росію довести, що звинувачення в причетності до катастрофи МН17 – брехня.

Заява з'явилась у Twitter у відповідь на пост заступника постпреда Росії при ООН Дмитра Полянського.

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We emailed them asking for evidence, and surprisingly, they actually responded to our email, and even more surprisingly they claimed they were actually talking about the #MH17 JIT using fakes https://t.co/ZlT9kC8FMJ pic.twitter.com/YZRFzE9SF1 — Bellingcat (@bellingcat) 10 червня 2018 р.

Він стверджував, що звинувачення щодо Росії "засновані на підробках" і закликав дати людям "зняти правду".

Bullying campaign by @bellingcat proves that I hit their weak point. Now they are clearly worried. They should be: if Russia is included in investigation and our proofs are not ignored their ‘Emperors new clothes’ will become obvious. Let the truth, not #bullyingcraps prevail! https://t.co/558HLiC4YU — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 10 червня 2018 р.

На що Bellingcat закликала своїх підписників звертатися до Полянского під дописом та вимагати від Росії доказів, що розслідування нібито базуються на "фейкових даних". Розслідувачі також іронічно спародіювали діалог між російським постпредом та ними:

– Bellingcat використовує фейки!

– Ми можемо побачити ваші докази?

– Перестаньте тероризувати нас!

Russia - "Bellingcat is using fakes!"

Bellingcat - "Can we see your evidence?"

Russia - "Stop bullying us!!"https://t.co/c6As7UwkwZ — Bellingcat (@bellingcat) 10 червня 2018 р.

Зазначимо, що у Bellingcat знайшлися і свої претензії до Полянського. Зокрема, група "звинуватила" постпреда РФ у використанні дитячих хештегів. Очевидно, йшлося про #bullyingcraps, який Полянський неодноразово використовував у своїх твітах.

The Russian Federation yet again refuses to provide evidence to support its fake claim the JIT and Bellingcat is using fake #MH17 evidence, while also using childish hashtags https://t.co/hTFG7hXBb3 — Bellingcat (@bellingcat) 10 червня 2018 р.

Полянский, у свою чергу, заявив, що "вони точно побачать докази", і назвав Bellingcat "антиросійськими тролями".

Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.