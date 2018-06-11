Катастрофа МН-17: постпред Росії в ООН влаштував ганебну перепалку з розслідувачами Bellingcat
Дослідницька група Bellingcat закликала Росію довести, що звинувачення в причетності до катастрофи МН17 – брехня.
Заява з'явилась у Twitter у відповідь на пост заступника постпреда Росії при ООН Дмитра Полянського.
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Він стверджував, що звинувачення щодо Росії "засновані на підробках" і закликав дати людям "зняти правду".
На що Bellingcat закликала своїх підписників звертатися до Полянского під дописом та вимагати від Росії доказів, що розслідування нібито базуються на "фейкових даних". Розслідувачі також іронічно спародіювали діалог між російським постпредом та ними:
– Bellingcat використовує фейки!
– Ми можемо побачити ваші докази?
– Перестаньте тероризувати нас!
Зазначимо, що у Bellingcat знайшлися і свої претензії до Полянського. Зокрема, група "звинуватила" постпреда РФ у використанні дитячих хештегів. Очевидно, йшлося про #bullyingcraps, який Полянський неодноразово використовував у своїх твітах.
Полянский, у свою чергу, заявив, що "вони точно побачать докази", і назвав Bellingcat "антиросійськими тролями".
Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.
Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.