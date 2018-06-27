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Катастрофа МН-17: Украина и Россия шпионила за Нидерландскими расследователями

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Катастрофа рейса MH-17
Катастрофа рейса MH-17 / Новое Время

Украинские и российские спецслужбы проводили масштабное наблюдение за членами нидерландской миссии, которая приезжала в Украину для расследования катастрофы рейса MH-17.

Об этом со ссылкой на источники сообщила нидерландская программа новостей RTL Nieuws.

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Отмечается, что следователи, военные и дипломаты, вовлеченные в расследование катастрофы "Боинга" на территории Украины, прослушивались в их гостиничных номерах путем установления шпионского программного обеспечения на электронных приборах.

По данным источников, хоть шпионаж со стороны Украины, которая входит в международную команду следователей, является очень чувствительным вопросом, наблюдение со стороны российских спецслужб было более структурированным и обширным.

Однако, нидерландская оппозиция требует разъяснений от Украины.

Важно, что это вышло на поверхность, Нидерланды должны заявить Украине: этого не может быть. Мы на одной стороне и нам не следует работать с секретным порядком дня,
– заявил депутат Брам ван Ойк.

Все нидерландские сотрудники прошли инструктаж по защите себя и своей электроники. Им рекомендовали не пользоваться общественным Wi Fi, однако их электронные приборы почему-то сами активизировались и пытались подключиться к интернету.

Журналисты предполагают, что правительство Нидерландов знало о прослушивании. В совместном ответе прокуратуры, полиции, Министерства юстиции и безопасности, МВД и МИД, а также Минобороны Нидерландов говорится, что "возможно, другие стороны хотели собрать разведданные" во многом потому, что самолет разбился "в зоне конфликта, где играют роль большие геополитические интересы".

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Сбитый "Боинг 777" Нидерланды
Источник: 24 Канал
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