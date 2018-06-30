Кремль вкладає мільйони доларів, щоб зірвати розслідування по "Боїнгу-777", – експерт

Збитий Росією над Донбасом "Боїнг-777" – це не тільки питання війни на сході України. Це питання світової безпеки. Стало небезпечно летіти з Нідерландів до Австралії чи Малайзії, тому що є держава, яка готова безконтрольно збивати цивільні літаки.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Політолог нагадує, що схожі випадки в світовій історії були. СРСР у 1978 році збив південнокорейський літак. Лівійський диктатор Каддафі у 1988 році здійснив теракт над шотландським містом Локербі. І для організаторів цих терактів це погано завершилося. За його словами, ЄС, закликаючи Росію визнати свою провину за збиття "Боїнга-777", намагається цивілізовано вирішити це питання. Але це не той випадок.

Кремль вкладає мільйони доларів у те, щоб зірвати розслідування міжнародної слідчої групи щодо збитого "Боїнга-777", намагається перекупити рідних загиблих, щоб вони звинувачували в трагедії Україну. Але розслідування чітко показало, хто збив "Боїнг", названо прізвища виконавців і замовників. Тому треба готувати жорсткий пакет реакції на злочин, скоєний Росією. Заклики – добре. Але Росія – не та країна, яка це почує. Добре слово і пістолет працює краще,

– підкреслив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 4 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Європейська Рада закликала Росію визнати відповідальність за збитий над Донбасом авіалайнер.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.