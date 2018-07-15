Страны "Большой семерки" обвинили Россию в катастрофе Боинга-777

Накануне годовщины сбития малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 в совместном заявлении назвали выводы о роли России в катастрофе “красноречивыми, убедительными и очень тревожными”.

Заявление опубликовали на сайте правительства Канады, которая сейчас председательствует в Большой семерке.

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"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки", Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США и Высокого представителя ЕС, едины в нашем осуждении, в максимально возможной степени, сбития гражданского самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Мы полностью поддерживаем работу Объединенной следственной группы, независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы группы о роли России в сбитии MH17 являются убедительными, внушительными и глубоко тревожными", – говорится в заявлении.

Главы МИД также отметили, что согласно международну законодательству лица, ответственные за обстрел или запуск ракеты "Бук" российского происхождения, которая сбила гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.