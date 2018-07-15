Страны "Большой семерки" обвинили Россию в катастрофе Боинга-777
Накануне годовщины сбития малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 в совместном заявлении назвали выводы о роли России в катастрофе “красноречивыми, убедительными и очень тревожными”.
Заявление опубликовали на сайте правительства Канады, которая сейчас председательствует в Большой семерке.
Читайте также: Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами относительно совместного расследования сбития самолета MH17
"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки", Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США и Высокого представителя ЕС, едины в нашем осуждении, в максимально возможной степени, сбития гражданского самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Мы полностью поддерживаем работу Объединенной следственной группы, независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы группы о роли России в сбитии MH17 являются убедительными, внушительными и глубоко тревожными", – говорится в заявлении.
Главы МИД также отметили, что согласно международну законодательству лица, ответственные за обстрел или запуск ракеты "Бук" российского происхождения, которая сбила гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности.
Что такое катастрофа MH17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.
Выбор редакции
-
Между Сытником и Холодницким гораздо больше личного, чем принципиальных вопросов, – эксперт15 июля, 23:59
-
Известного российского актера Хабенского внесли в базу "Миротворца"15 июля, 20:50
-
Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан15 июля, 20:00