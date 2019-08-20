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      Аби не дісталося Росії: експерт назвав причину, чому Трамп хоче купити Гренландію

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      Чому Трамп хоче купити Гренландію
      Чому Трамп хоче купити Гренландію / Фото з відкритих джерел

      Володіючи Аляскою і Гренландією, США можуть встановити повний свій контроль над водами Північного океану, на які зараз активно претендує Росія.

      Тому американський інтерес тут зрозумілий, говорить політичний оглядач Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир".

      Цікаво! Обіцяю не будувати там Trump Tower, – Трамп віджартувався щодо купівлі Гренландії

      За його словами, Гренландія – це найбільший острова в світі, розташований у північно-східного узбережжя Північної Америки, площа якого складає 2 мільйони 100 тисяч квадратних кілометрів – а це приблизно три з половиною України.

      Гренландія на карті
      Гренландія на карті

      Яковина зазначив, що країна на 80% покрита льодовиками, які зараз тануть, але в її водах багато риби, а на шельфі – багаті поклади корисних копалин.

      Він додав, що багато політиків вважає, що Трамп жартує про купівлю острова, але це не так.

      Трамп знає, що переважна більшість його жителів дійсно хоче оголосити незалежність від Данії. Мабуть, рано чи пізно це станеться. Тому Данія позбудеться свого острова в будь-якому випадку. Крім того, США бояться, що незалежна Гренландія може подружитися з Китаєм або Росією. Якщо там, на острові, з'являться китайські або російські військові бази, для Вашингтона це буде дуже великою неприємністю,
      – заявив Яковина.

      Експерт підсумував, що якщо радники президента США пояснять йому, як саме треба підійти до цієї купівлі і що саме треба запропонувати остров'янам, то ця ідея з купівлею Америкою Гренландії цілком може відбутися.

      Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп днями заявив журналістам, що цікавився покупкою Гренландії у Данії. Більше про зазіхання Трампа і те, для чого йому Гренландія – читайте тут.

      Повний випуск відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 20 серпня 2019 року

       

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      Теги: Новини нерухомості Новини політики Дональд Трамп Новини США Гренландія Новини Росії Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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