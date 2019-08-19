Трамп підтвердив бажання купити Гренландію назвавши це питання "стратегічним"
Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що цікавився покупкою Гренландії у Данії. Трамп заявив, що покупка острова цікава "стратегічно" і не виключив, що обговорить цю тему з владою Данії.
Відео спілкування глави США з журналістами опублікував Bloomberg.
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Водночас Трамп додав, що дана тема – "не номер один на порядку денному".
Трамп зазначив, що США і Данія є хорошими союзниками, і Вашингтон захищає Данію як і "велику частину світу".
По суті, це велика угода з нерухомістю. Острів завдає збитків Данії, тому що вони втрачають майже 700 мільйонів доларів в рік,
– сказав Трамп.
Він не виключив, що може обговорити це питання з владою країни, якщо відвідає Данію на цьому тижні.
16 серпня ЗМІ повідомили, що Трамп виношує ідею викупити у Данії острів і вже обговорював таку можливість зі своїми радниками й адвокатами.
У Данії відреагували на цю інформацію наголосивши, що" якщо Трамп дійсно вважає, що продаж Данією 50 тисяч своїх громадян США це хороша ідея – це остаточний доказ того, що він з’їхав з глузду".
Це не перша спроба Вашингтона купити Гренландію. Після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 мільйонів доларів, але отримав відмову.
Також можливість придбати острів у 1867 році вивчав держдепартамент США.
Чому це цікаво?Насправді, покупка земель для американців – не новина. Так, у 1868 році США купили в Російської імперії Аляску практично за безцінь. Тоді за цілий півострів американці заплатили лише 7 мільйонів 200 тисяч доларів.
Справжнє розчарування спіткало росіян, коли стало відомо про величезні поклади золота на Алясці. Деякі дослідники певні, що півострів продали за безцінь, бо американці й так могли просто забрати його силою.
У 1917 році Сполучені штати купили у Данії колонію Данська Вест-Індія за 25 мільйонів доларів. Тепер ця територія має назву Американські Віргінські острови.
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